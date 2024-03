Construtora tem vagas de emprego abertas em Goiânia

A CMO Construtora está em busca de profissionais para integrar o seu time, por isso abriu vagas de emprego para os seus canteiros de obras em Goiânia. Uma vaga é para o cargo de assistente de suprimentos, cujas atividades dizem respeito a fazer cotações de materiais de construção civil e material de experiente de escritório; realizar cadastro de fornecedores no sistema MEGA; fazer acompanhamento e programação de faturamentos custo fixo de escritório, e o atendimento aos colaboradores internos.

O nível de escolaridade solicitado é o Ensino Médio completo, entre os requisitos estão conhecimento básico em Pacote office e conhecimento de materiais de construção civil, e experiência na área será um diferencial. A CMO oferece salário compatível, além de vale transporte, vale alimentação, plano de saúde e seguro de vida. Interessados enviar o currículo com título "Assistente de Suprimentos" para rh@lureconsultoria.com.br.

Outra vaga é para estágio em Engenharia Civil (entrega de obra). O trabalho se dedica ao auxílio em vistoria de obra; abertura e fechamento das ordens de serviço; realizar pesquisa de satisfação de todos os serviços; lançamento e programação dos pagamentos de notas fiscais; atendimento ao cliente; agendamento dos reparos a realizar; e retorno aos e-mails recebidos.

Os candidatos precisam estar cursando entre o 2º e o 6º período de Engenharia Civil, e o principal requisito é o conhecimento sobre o Pacote Office. A construtora oferece bolsa no valor de R$1.000,00, além de vale transporte, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida. Interessados devem enviar o currículo com título "Estágio – Engenharia Civil" para rh@lureconsultoria.com.br.

A construtora ainda tem cinco vagas abertas para o cargo de servente de obra, para o canteiro do Residencial Viverde Areião, localizado Rua 1029, n° 112, no Setor Pedro Ludovico. O horário de trabalho é de segunda a sexta, das 7h às 11h30, e das 13h às 16h. A orientação aos interessados é procurar pelo mestre de obras Fernando, no local.