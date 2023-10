Construtora tem vagas para PcD em obra

A GPL Incorporadora, empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado imobiliário goiano, está com vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PcD) em aberto. As chances são para os cargos de auxiliar de almoxarifado, auxiliar administrativo, pedreiro, pintor e servente.

As oportunidades são para a obra do empreendimento Bliss Enjoy Life, localizado na Avenida T5, no Setor Serrinha, em Goiânia e, além do salário compatível com o mercado, a incorporadora oferece outros benefícios como alimentação no local e vale transporte.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail rh@gplincorporadora.com.br, com o nome da vaga no assunto.