Contabilidade está com 15 vagas de emprego abertas em Goiânia

A KBL Contabilidade está com 15 vagas de emprego abertas. Interessados podem se inscrever até domingo (15) enviando currículo para o e-mail rh@kblcontabilidade.com.br ou pelo site kblcontabilidade.vagas.solides.com.br.



As vagas são para: analista contábil, analista fiscal, assistente contábil fiscal, analista de departamento pessoal, assistente de departamento pessoal, assistente de prospecção, SDR, estágio em contabilidade, estágio em controladoria.



Além do salário é ofertado auxílio alimentação, lanche na empresa, plano de saúde, odontológico, vale transporte, participação nos lucros e resultados, seguro de vida e auxílio educação. Mais detalhes pelo telefone (62) 3515-1280 ou WhatApp (62) 98157-0211.