Os Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás (Cotecs) estão com inscrições abertas para cursos gratuitos de curta duração, em convênio com a Universidade Federal de Goiás (UFG). Os cursos ofertados são nas áreas de informática, inglês, espanhol, redação, matemática e história.

Podem se inscrever pessoas com 14 anos ou mais e que tenham pelo menos o ensino fundamental incompleto. Com duração de 40 horas, os cursos estão disponíveis nos turnos matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 13h às 17h.

A abertura de turmas acontecerá de forma continuada, o que significa que quando uma turma alcançar o número necessário de inscritos, as inscrições restantes serão direcionadas para a próxima turma e, assim, sucessivamente.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de novembro. O formulário para inscrição está disponível no site cotec.org.br.

Os cursos estão disponíveis nas cidades de Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cristalina, Formosa, Goiânia, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás e Uruana. Todos emitem certificado. As aulas serão realizadas na modalidade presencial nas próprias unidades.

Iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, os Cotecs fazem parte da política de profissionalização do trabalhador goiano para geração de emprego e renda, com atenção especial às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Confira alguns dos cursos disponíveis para inscrição :

Informática Básica

Matemática Básica

Inglês Básico

Libras Básico

Espanhol Básico

Redação e Produção de Texto

Redação e Produção de Texto: Eixos Temáticos e Repertórios para o ENEM

História de Goiás

Matemática Financeira