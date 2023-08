Crea-GO anuncia concurso com 65 vagas e salários de até R$ 11 mil

O Conselho de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) anunciou a abertura de um concurso público com 65 vagas para cargos de nível médio e superior. Segundo o edital, as vagas são para trabalhar em Goiânia ou em outros 25 municípios goianos com salários que variam entre R$ 2 mil a 11 mil. A carga horária é de 30h a 40h por semana.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site do Instituto Quadrix até as 23h do dia 18 de setembro de 2023. A taxa é de R$ 80,00 para os cargos de nível médio e R$ 120,00 para os cargos de nível superior. Os candidatos que desejaram pedir isenção da taxa devem enviar a solicitação até 11 de agosto de 2023.

As vagas estão distribuídas em 26 cidades goianas, sendo elas: Goiânia, Águas Lindas de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Minaçu, Porangatu, Uruaçu, Aragarças, Ceres, Goianésia, Cidade de Goiás, Iporá, Jataí, Mineiros, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena, Caldas Novas, Catalão, Goiatuba, Ipameri, Itumbiara, Morrinhos, Pires do Rio e Campos Belos.

De acordo com o edital, as provas objetivas e discursivas para todos os cargos serão aplicadas no dia 29 de outubro. As questões cobradas terão asssuntos de língua portuguesa, matemática, noções de informática, legislação, conhecimentos complementares, além de conhecimentos gerais e específicos.

Confira as vagas ofertadas:

Agente de Fiscalização (2 vagas)

Assistente Administrativo (16 vagas)

Motorista (1 vaga)

Analista de Área (7 vagas)

Analista de Área – Advogado (3 vagas)

Analista de Área – Contador (2 vagas)

Analista de Área – Controlador Interno (2 vagas)

Analista de Área – T.I. (10 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Agrônomo (5 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Ambiental (1 vaga)

Analista de Fiscalização – Eng. Civil (7 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. de Minas ou Geólogo (2 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Eletricista (4 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Mecânico (2 vagas)

Analista de Fiscalização – Eng. Químico (1 vaga)