Cursos de qualificação oferecem duas mil vagas entre presenciais e EaD

Um Protocolo de Intenções para realização de cursos de qualificação profissional com 2 mil vagas, sendo mil para a área da Construção Civil e o restante distribuído em diversos setores, será assinado nesta quarta-feira (23), pelo Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria da Retomada, e a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



Na área da Construção Civil, serão ofertados cursos de pedreiro, gesseiro para sistemas de drywall, instalador hidráulico, assentador de piso e pintor de obras imobiliárias. São cursos de 160 horas que serão ministrados na unidade Senai Vila Canaã, em Goiânia.



Já na modalidade Ensino a Distância (EaD), o convênio vai ofertar 50 cursos, com carga horária de 160 a 320 horas, nas áreas Automotiva, Gráfica e Mídias Digitais, Gestão, Alimentos e Bebidas, Meio Ambiente, Química e Segurança do Trabalho.



A iniciativa partiu da demanda por mão de obra qualificada para a Construção Civil, detectada pelo Programa Mais Empregos. Os interessados poderão fazer a inscrição presencialmente no Senai Vila Canaã (Rua Professor Lázaro Costa, n. 348, Vila Canaã), na Central Mais Empregos (Avenida Araguaia, esq com a Rua 15, Centro) ou por meio de um hotsite que será divulgado na cerimônia de assinatura. O início das aulas está previsto para o dia 18 de novembro.