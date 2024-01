Defensoria Pública de Goiás abre inscrições para mais de 300 vagas de estágio

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) receberá novas inscrições a partir da próxima segunda-feira (22) para processo seletivo com 364 vagas para estagiários dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito.

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até dia 20 de fevereiro, às 17h, e podem ser realizadas pelo site do Instituto Verbena, responsável pela organização do edital.

Conforme o Instituto, as vagas serão distribuídas para sete municípios do estado, sendo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade, Inhumas, Luziânia e Valparaíso de Goiás.

Segundo o edital, o valor da bolsa-auxílio para os estagiários de graduação será de R$ 1,1 mil, e para vagas de pós-graduação será de R$ 2,2 mil por mês, além de R$ 240 de auxílio transporte para as duas modalidades. A jornada de trabalho será de cinco horas diárias.

As avaliações para classificação dos candidatos estão previstas para dia 10 de março e ocorrerá por meio de prova objetiva e discursiva. Os estagiários admitidos poderão ficar até dois anos contratados.

Confira a quantidade de vagas por cidade:

Goiânia

Graduação - 120 vagas

Pós-Graduação - 92 vagas

Aparecida de Goiânia

Graduação - 26 vagas

Pós-Graduação - 25 vagas

Anápolis

Graduação - 15 vagas

Pós-Graduação - 11 vagas

Trindade

Graduação - 12 vagas

Pós-Graduação - 12 vagas

Inhumas

Graduação - 2 vagas

Pós-Graduação - 2 vagas

Luziânia

Graduação - 14 vagas

Pós-Graduação - 9 vagas

Valparaiso de Goiás

Graduação - 15 vagas

Pós-Graduação - 9 vagas