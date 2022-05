Economia lança edital para contratação de temporários com salários de até R$ 11.700

A Secretaria de Estado de Economia publicou edital do processo seletivo simplificado para a contratação de 32 servidores temporários. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de maio pelo endereço eletrônico: espacocolaborador.economia.go.gov.br. A carga horária é de 40 horas semanais, e os salários variam entre R$ 2.500,00 e R$ 11.700,00.

As áreas de atuação que constam no edital são: Arquitetura, Engenharia Civil, Gestão de Projetos, Analista de Inovação, Gestão de Processos, Análise de Dados e BI, Ciência de Dados, Suporte Técnico e Manutenção de Equipamentos de Informática.

Estão sendo ofertadas 30 vagas para ampla concorrência e duas para pessoa com deficiência. O resultado final do certame será divulgado no dia 21 de junho.