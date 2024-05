Einstein abre processo seletivo com vagas para pessoas com deficiência

O Hospital Israelita Albert Einstein está com vagas abertas para pessoas com deficiência em Goiás em áreas como enfermagem, atendimentos, administrativo e logística, na unidade Einstein Goiânia e no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), gerido pela organização.

Ao todo, hoje, há 25 posições disponíveis, embora o hospital considere esses candidatos para todas as suas oportunidades internas nos mais diversos níveis hierárquicos.

A depender da posição, as escalas variam entre 5x2 ou 6x1 (nas quais o profissional cumpre expediente 5 ou 6 dias seguidos e descansa 2 ou 1, respectivamente) ou ainda em formato 12x36 – ou seja, 12 horas trabalhadas para 36 de descanso.

Para saber mais sobre as oportunidades, os interessados devem acessar este link.