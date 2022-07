Em ascensão, construção civil cria postos de trabalho; construtora abre vagas em Goiânia

De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em maio pelo Ministério do Trabalho, a construção civil manteve trajetória positiva. O setor, que possuía 1,926 milhão de trabalhadores com carteira assinada em junho de 2020, apresentou em abril deste ano um salto para 2,428 milhões. Os dados apontam que desde os primeiros meses da pandemia, o setor já gerou mais de meio milhão de novas vagas com carteira assinada.

E os números de geração de emprego têm tudo para seguir em alta na construção civil. Em Goiânia, a Opus Incorporadora está oferecendo mais de 60 vagas em seus canteiros de obras neste mês de julho. Há oferta para os postos de pedreiro, servente, operador de mini grua, operador de cremalheira, encarregado de obras e serviços gerais de limpeza. Além do salário, a empresa oferece benefícios como vales transporte e alimentação na obra.

Os novos contratados também poderão usufruir dos benefícios do Serviço Social da Indústria da Construção Civil no Estado de Goiás (Seconci-GO). Interessados nessas vagas devem entrar em contato para agendamento de entrevistas através do WhatsApp da Central de Contratações Opus: (62) 9 9841-7506. “Fizemos vários lançamentos no primeiro semestre e teremos mais no segundo, a construção civil está a todo vapor e precisamos contratar”, destaca o diretor da Opus Incorporadora, Dener Justino.

Estudantes

O bom momento do mercado da construção civil ainda favorece os estudantes de cursos que tenham ligação com a área. A Opus também abriu seleção para o seu premiado programa de estágio. São ofertadas 10 vagas para estudantes de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Não há limitação de período cursado. A empresa oferece vale-transporte, bolsa-auxílio no valor de um salário mínimo, flexibilidade de horário e capacitação interna, além da possibilidade de contratação no final do estágio.

As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto pelo link http://bit.ly/programaopus. O Programa de Estágio Opus já ganhou o Prêmio IEL de Estágio duas vezes (2018 e 2019) e está em funcionamento desde 2016. Um processo seletivo é aberto a cada semestre, sendo que os aprovados podem seguir na empresa por até dois anos. No decorrer do estágio, os estudantes desenvolvem projetos e treinam autonomia, liderança e trabalho em equipe. Eles também participam de todos os treinamentos disponibilizados pela empresa.

Além disso, a Opus Incorporadora também está com uma vaga disponível para Jovem Aprendiz para estudantes que estejam cursando entre o 1º e o 7º período de Engenharia Civil. É preciso ter disponibilidade para aprender e buscar o autoconhecimento e desenvolvimento contínuo. Para esse posto a construtora também oferece um salário fixo e benefícios. A inscrição é pelo link https://bit.ly/aprendizopus.