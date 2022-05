Emater abre 120 vagas para técnicos agrícolas com salários de R$ 3 mil

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) abriu 120 vagas para técnicos agrícolas temporários para todo o Estado de Goiás. O processo seletivo é simplificado e as inscrições são gratuitas pelo site da Escola de Governo (https://selecao.go.gov.br/) entre os dias 20 e 29 de maio.

O período de contratação é de três anos, podendo ser prorrogado para até cinco anos. A remuneração é composta por salário base e vale alimentação, chegando a R$ 3 mil mensais.

Os técnicos contratados deverão cumprir 40 horas semanais e as vagas estão distribuídas em 93 cidades goianas. É necessário registro no conselho profissional, quitação da anuidade do conselho profissional, Carteira Nacional de Habilitação e disponibilidade para viagem.

Podem participar profissionais técnicos de nível médio em uma das modalidades de formação de profissionais técnicos agrícolas, conforme prevê a resolução °32, de 26 de maio de 2021 do Conselho Federal de Técnicos Agrícolas (CFTA), com carga horária mínima de 1.200 horas.

Etapas do processo

Depois de realizada a inscrição on-line, os candidatos poderão passar por três etapas do processo seletivo: análise curricular, entrevista e avaliação por equipe multiprofissional. O resultado final será divulgado no dia 27 de junho e as contratações serão imediatas;

O edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, e a área a de inscrição estão disponíveis no site da Escola de Governo, no link: https://selecao.go.gov.br/edital/edital-n-0042022-%E2%80%93-processo-seletivo-simplificado-emater_processo-seletivo-simplificado_emater%7C34.