Empresa de ônibus oferece mais de 40 vagas de trabalho em Goiânia

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo da RMTC da Grande Goiânia e integrante do Grupo Odilon Santos, está com mais de 40 oportunidades de trabalho para a capital. Para motoristas de ônibus com carga horária de 25 horas, são 35 postos de trabalho disponíveis, sem exigência de experiência.

Também serão ofertadas vagas para auxiliar de lanternagem, mecânico e polidor. Todas as vagas são para contratação imediata após processo seletivo e válidas para pessoas com deficiência (PcD). Interessados podem enviar currículos e esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.



Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar de lanternagem: 01 vaga

- Atividades: auxiliar na preparação da lataria e peças do veículo a ser reparado e confeccionar peças simples para pequenos reparos;

- Requisitos: experiência em serviços de lanternagem em automóveis e ensino médio completo;

- Salário: R$ 1.694,94 + benefícios: (vale-alimentação R$ 983,57; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub; Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Local e horário de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente), das 8h às 16h20, escala 6x1.

Borracheiro: 01 vaga

- Atividades: executar as rotinas diárias de troca, calibragem e medição de sulcos de pneus dos ônibus e as suas devidas anotações; efetuar a montagem e desmontagem dos pneus nas rodas;

- Requisitos: ensino médio completo e vivência com veículos pesados;

- Salário: R$ 2128,38 + benefícios (vale-alimentação R$ 983,57; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub; Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Local e horário de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente), das 22 às 05h40, escala 6x1.

Controlador de Tráfego: 01 vaga

- Atividades: realizar os registros das inconformidades em seus livros próprios mantendo as informações atualizadas para a gerência; realizar vistorias aos carros recolhidos, observando situação e documentação; fazer o fechamento das papeletas e enviar para digitação; abastecer os veículos; fazer requisições de materiais de expediente; receber, conferir a carga, verificar a nota fiscal e medir a densidade e massa do óleo diesel; e orientar o motorista enquanto procedimentos padrões para largada e chegada à garagem;

- Requisitos: ensino médio completo e informática básica;

- Salário: R$ 1.650,69 + benefícios (vale-alimentação R$ 983,57; periculosidade R$ 514,00; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub; Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Local e horário de trabalho: garagem Sul (Jardim Santo Antônio), das 18 à 01h48, escala 6x1.

Lanterneiro: 02 vagas

- Atividades: unir as diferentes partes para completar a forma da peça; aplicar material anticorrosivo, para proteger a chapa; reparar fechaduras, soldando e esmerilando peças, para mantê-las em bom estado; substituir canaletas e pestanas dos vidros, frisos, para-choques e outros elementos para manter a carroceria em bom estado, executar o corte e a moldagem das diferentes partes, para confeccionar a peça ou as partes a serem substituídas; e executar reforma completa na lanternagem dos ônibus;

- Requisitos: vivência em lanternagem de veículos pesados; ensino médio completo;

- Salário: R$ 2.497,19 + benefícios (vale-alimentação R$ 983,57; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub: Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Local de trabalho:

. 01 vaga para a garagem Sul (Jardim Santo Antônio), das 19 às 02h, escala 6x1;

- 01 vaga para a garagem Oeste (Setor Jardim Presidente), das 8 às 16h20, escala 6x1.

Mecânico: 01 vaga

- Atividades: realizar a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão;

- Requisitos: ensino médio completo e vivência com mecânica a diesel de veículos pesados;

- Salário: R$ 2.420,29 + benefícios (vale-alimentação R$ 983,57; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub; Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Local e horário de trabalho: garagem Noroeste (Setor Mansões Rosas de Ouro), das 8 às 16h20, escala 6x1.

Motorista de ônibus: 35 vagas

- Atividades: dirigir o veículo de modo a proporcionar maior conforto, segurança e cortesia aos passageiros; prestar informações ao ser solicitado, sendo cortês, respeitoso e educado com o cliente;

- Requisitos: CNH categoria "D" e inclusão de Exerce Atividade Remunerada (EAR), não é necessária experiência.;

- Salário: R$ 1.586,96 + benefícios (vale-alimentação R$ 558,84; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub, Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Locais e horário de trabalho: garagem Oeste (Jardim Presidente); garagem Sul (Jardim Santo Antônio); e garagem Noroeste (Setor Mansões Rosas de Ouro), disponibilidade das 14 às 22h, sendo apenas 4 horas por dia trabalhado, com escala 6x1.

Polidor: 01 vaga

- Atividades: Fazer o polimento dos veículos para restabelecer a boa aparência das superfícies das chapas externas dos veículos, diariamente; manter o local de trabalho limpo e organizado; para melhoria das condições de trabalho; solicitar o material necessário para as atividades para o almoxarife; e preencher manualmente o documento de ordem de serviço, descrevendo as atividades, para registrar os serviços realizados;

- Requisitos: ensino médio completo e vivência com polimento de veículos pesados;

- Salário: R$ 1.717,80 + benefícios (vale-alimentação R$ 983,57; periculosidade R$ 514,00; cartão passe-livre funcional; plano de saúde e odontológico; Totalpass; Medipreço; descontos em universidades; Zenklub; Uniodonto; Hapvida; Pilla; WeCare; Onze; U.GOS);

- Local e horário de trabalho: garagem Sul (Jardim Santo Antônio), das 18 à 01h48, escala 6x1.