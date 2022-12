Empresa de alimentos abre vagas de emprego para Anápolis e Goiânia

A CDA Alimentos abriu processo seletivo para analista de departamento pessoal, assistente de manutenção/mecânica e supervisor de vendas. As vagas são para as cidades de Anápolis, Goiânia, Santa Helena, Iporá e Sul de Goiás.

De acordo com a empresa, outras duas vagas estão abertas em Goiânia para movimentador de mercadorias e vendedor externo. As outras oportunidades oferecidas têm uma vaga para cada cargo. Quem se interessar deve cadastrar o currículo no site vagas.cdaalimentos.com.br ou pelo WhatsApp: (62) 99832-2546.

A CDA informou que, além do salário, os funcionários vão receber benefício de assiduidade, plano de saúde e odontológico, cartão alimentação, vale transporte e refeição na empresa.