Empresa de bioenergia oferece mais de 400 vagas de emprego em Goiás; confira

A Atvos, empresa do segmento de bioenergia, oferece mais de 400 vagas para trabalho para o início da nova safra, em abril. A empresa, que é a segunda maior produtora de etanol no país, oferece oportunidades para diferente funções nas unidades goianas de Morro Vermelho, no município de Morrinhos; na de Água Emendada, em Perolândia e na de Rio Claro, em Caçu.

Para participar do processo seletivo os candidatos devem enviar currículos pelo e-mail recrutamento.goias@atvos.com. O prazo para de envio é até o fim de março.

Para esclarecer dúvidas a empresa disponibiliza os seguintes telefones:

- Unidades Morro Vermelho e Água Emendada: (64) 99927-0578

- Unidade Rio Claro: (64) 99294-6081

Sobre a Atvos:

A Atvos é uma empresa de bioenergia, que se tornou a maior produtora de etanol do país. A partir da cana-de-açúcar, a companhia tem capacidade para produzir 3 bilhões de litros de etanol, volume suficiente para movimentar 60 milhões de carros compactos.

Possui mais de 9 mil colaboradores nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde localizam-se suas noves unidades agroindustriais.

A empresa emitiu mais de 2,4 milhões de créditos de descarbonização (CBIOs) por meio do programa Renovabio na safra 2020/21, se tornando uma das mais maiores emissoras de títulos no mercado. E apoia projetos como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas.

Thaynara Mesquita é estagiária de jornalismo do convênio GJC/UniAraguaia