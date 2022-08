Empresa de máquinas agrícolas oferece mais de 50 vagas de trabalho em Goiás

A Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação abriu um novo processo seletivo com 55 vagas de trabalho disponíveis para o estado de Goiás. As oportunidades são para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cristalina, Catalão, Rio Verde, Formosa, Uruaçu e Nova Crixás. As inscrições podem ser feitas pelo site da empresa até o dia 22 de agosto.

Para se candidatar, o interessado deve acessar a aba “Trabalhe Conosco” e se cadastrar no banco de talentos, inserindo as informações pessoais e experiências de trabalho. Em seguida, basta selecionar a função desejada e se candidatar.

Na página do site, é possível conferir todas as vagas e cargos disponíveis, assim como os pré-requisitos e as cidades de atuação. Além do salário, a empresa oferece plano de saúde e odontológico, vale-refeição e seguro de vida.

O grupo informa que, apesar do prazo, os interessados também podem se candidatar após o dia 22 de agosto para compor o quadro de banco de talentos. Além do banco, também integrar o quadro de 10 vagas disponíveis em unidades fora do estado, como Unaí (Minas Gerais) e Luís Eduardo Magalhães (Bahia).

Confira os cargos disponíveis

Mecânico - 5 vagas

Auxiliar de mecânico: 5 vagas

Montador - 1 vaga

Eletrotécnico - 7 vagas

Auxiliar de montagem - 4 vagas

Trainee eletromecânico de irrigação - 1 vaga

Engenheiro civil - 1 vaga

Estoquista - 2 vagas

Consultor de pneus - 1 vaga

Analista administrativo - 3 vaga

Assistente de compras - 1 vaga

Especialista em AFS - 2 vagas

Assistente contábil - 1 vaga

Auxiliar e assistente de logística - 2 vagas

Vendedor externo para área de irrigação - 2 vagas

Vendedor externo de máquinas agrícolas - 2 vagas

Vendedor interno para peças - 2 vagas