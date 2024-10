Empresa do setor de vestuário está com vagas abertas em Anápolis

A Gi Group Holding, multinacional italiana do setor de recursos humanos, está com 120 vagas em Anápolis para o cargo de armazenista em uma grande empresa do setor de vestuário, para o qual não é necessária comprovação de escolaridade.

Contudo, é requerido que o candidato seja alfabetizado, tenha conhecimento familiaridade com uso de computador e smartphone e capacidade de cumprir funções simples, mas que demandem esforço físico, como caminhar e subir escadas.

Entre os principais benefícios estão bônus fixo por assiduidade e variável por produtividade, transporte por ônibus fretado, restaurante na empresa e direito a folga no dia do aniversário e adicional noturno para os profissionais que forem atuar no período da noite.

Inicialmente as vagas são temporárias, para um período de 90 dias, mas há grandes chances de efetivação. Interessados podem se inscrever neste link.

Confira as atribuições para o cargo

Vaga: Armazenista

Quantidade: 120

Local: Anápolis

Requisitos da Vaga: alfabetizado (não é necessária escolaridade), saber o básico de tecnologia (vivência com celular e computador), pessoa ativa, que pode andar e subir escadas.

Responsabilidades: separação e conferência de pedidos; Encaixotamento de produtos e pedidos; Bipagem de peças para entrada no estoque; Remontagem e abastecimento de materiais no estoque; Organização e limpeza da área de trabalho.

Oferta: remuneração de R$ 1412,00 + benefícios (assiduidade de R$ 103,41, variável de produtividade, transporte fretado, restaurante na empresa e folga no aniversário.

1º Turno Inbound (06:00 às 14:35 – seg. a sex. e no sáb. das 07:00 às 11:00)

1º Turno Extra (08:00 às 16:35 – seg. a sex. e no sáb. das 09:00 às 13:00)

2º Turno Extra (14:25 às 22:52 – seg. a sex. e no sáb. das 10:50 às 14:50)

2º Turno Inbound (16:25 às 00:37 – seg. a sex. e no sáb. das 12:50 às 16:50)

É importante ressaltar que todas as vagas estão sujeitas a alterações diárias e podem ser preenchidas ou retiradas a qualquer momento, sem aviso prévio.