Empresa do transporte público de Goiânia oferece mais de 90 vagas de emprego

A HP Transportes, concessionária do transporte público coletivo de Goiânia e Região Metropolitana que atende o Arco Sul e adjacências (Goiânia, Aparecida de Goiânia, Hidrolândia e Aragoiânia), está com 94 postos de trabalho abertos para profissionais com carteira assinada. São 90 vagas para motoristas, 3 para mecânico e 1 para estagiário(a) jurídico. As oportunidades são para contratação imediata, sem data limite para se candidatar.

As vagas para motoristas irão atender o transporte público convencional e possuem carga horária de 25 horas semanais. A remuneração total é de R$ 1.959,72 (salário + vale alimentação). Para participar da seleção é preciso ter ensino fundamental completo; CNH habilitada nas categorias 'D' ou 'E'; EAR - declaração do motorista de que, dentro da lista de veículos, está apto a conduzir (categorias A, B, C, D ou E), o faz profissionalmente ou como atividade remunerada; e o curso vigente de condutor de veículos de transporte coletivo de passageiros. Caso o interessado não possua o curso, a empresa oferece a formação de motoristas de ônibus, por meio de seleção.

Para se candidatar às vagas de motorista ou para o curso de formação, é preciso ir presencialmente na sede da empresa, localizada na Avenida dos Alpes, 450, Vila União, na Capital, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Interessados devem apresentar os documentos básicos pessoais e carteira de trabalho.

Para mecânico, são três vagas, com salário de R$ R$ 2.550,66 e vale alimentação de R$ 898,24, sendo necessário ter ensino fundamental e conhecimento e experiência com mecânica de ônibus. O horário de trabalho será conforme escala.

Para a vaga de estagiário jurídico, é necessário que o candidato esteja cursando o ensino superior em Direito. A jornada de trabalho será de seis horas diárias com salário de R$ 700,00 e vale alimentação de R$ 898,24.

As inscrições devem ser feitas online, por meio do site www.hptransportes.com.br.

