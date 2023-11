Empresa inscreve para seu programa de estágio em Goiânia

A Otis está com inscrições abertas para o Rota Escola, seu programa de estágio técnico, que tem como objetivo formar profissionais para atuar com a manutenção de elevadores e escadas rolantes.

São mais de 50 vagas abertas em várias cidades, incluindo Goiânia. Para se candidatar, é preciso ter, no mínimo, 18 anos e estar matriculado nos cursos técnicos e tecnólogos em elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, automação e mecânica.



As inscrições estão abertas até 15 de dezembro pelo site Super Estágios. O programa inclui treinamento dos estagiários com duração de oito meses, oferecendo mais de 1.200 horas de capacitação teórica e prática.



Os estagiários passam por avaliações trimestrais para, ao final do programa, serem elegíveis para uma possível efetivação como técnicos e técnicas da Otis.