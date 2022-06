Empresa oferece 500 vagas para call center e agente de multinegócios, em Goiânia

A empresa Tahto está com 500 vagas abertas para agente de call center e agente de multinegócios, em Goiânia. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos, possuir Ensino Médio Completo, informática básica e pacote office, com disponibilidade de início imediato. As inscrições devem ser feitas até a próxima quinta-feira (7) pelo site da companhia na seção “Vagas”.

Para os dois tipos de agentes, há duas opções de carga horária: seis horas ou quatro horas diárias. Para o cargo de meio período (6h), o salário é de R$ 1212,00, com benefícios de Vale Alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde, Seguro de Vida, Plano Odontológico e Auxílio Creche. Para a outra opção, o salário é proporcional à jornada de trabalho.

Assim como as inscrições, o processo seletivo também é feito de forma online. Após o candidato se cadastrar para a vaga de interesse e anexar seu currículo, a empresa entra em contato e agenda a entrevista. No ato da inscrição, o interessado deve realizar provas de português, informática básica e raciocínio logico.

Além destas vagas, a empresa também oferece oportunidades para funções administrativas, como Coordenador de Operações, Assistente de Recursos Humanos, Desenvolvedor Full Stack, Especialista em Governança de TI, entre outros. A empresa se localiza Rodovia Transbrasiliana, 213-322, setor Vila Redenção, em Goiânia.