Empresa oferta 120 vagas de emprego para pessoas com ou sem experiência em Goiânia e região

O Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra (Iafas) oferta 120 vagas de emprego para o cargo de serviços gerais. As oportunidades são para empresas de terceirização de mão de obra para trabalhar em Goiânia e na região metropolitana, com início imediato.

As vagas são abertas para homens e mulheres com ou sem experiência. Além do ocupação em Serviços Gerais, existem outros postos de trabalho em aberto. O Iafas divulgou também 50 vagas diárias para auxiliar de manutenção predial, copeiro, encarregado de equipe, faxineiro, limpeza ambiental, porteiro e recepcionista, vigilante, entre várias outras áreas, inclusive para Pessoas com Deficiência (PCD), com carteira assinada.

O Iafas foi criada para amparar profissionais dos segmentos de limpeza, conservação e segurança privada e funciona ainda como banco de vagas para as empresas do setor. Quem se interessar em concorrer para uma das vagas de trabalho, deve enviar currículo pelo WhatsApp do Iafas ou através do e-mail. Veja abaixo:

WhatsApp: (62) 3988-3400

E-mail: iafas@iafas.org.br