Empresas terceirizadas de mão de obra abrem 60 oportunidades de emprego

Empresas de terceirização de mão de obra de Goiás estão com cerca de 60 oportunidades de emprego abertas para diversas funções e início imediato para atuação em Goiânia e nas cidades da região metropolitana. Entre os cargos disponíveis estão de encarregado de equipe, faxineiro, office-boy, porteiro e de recepcionista.

Todas as vagas estão abertas para homens, mulheres, jovens aprendizes e pessoas com deficiência e os currículos são avaliados pelo Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra (Iafas). Para auxiliar de departamento pessoal e técnico de segurança do trabalho, é exigida experiência comprovada na função.

De acordo com o Iafas, as empresas oferecem salário pertinente ao cargo e benefícios, como vale alimentação, vale transporte e seguro de vida conforme valores previstos em convenção coletiva da categoria. Currículos podem ser encaminhados pelo WhatsApp para o número (62) 3988 3400 ou por e-mail: iafas@iafas.org.br

Confira a relação das vagas disponíveis:

Auxiliar de departamento pessoal*

Auxiliar de limpeza

Encarregado de equipe

Faxineiro

Fiscal

Limpeza ambiental

Office-boy

Porteiro

Recepcionista

Técnico segurança do trabalho *

Vigia

Zelador

* Funções que exigem experiência comprovada.

Capacitação

O Iafas também oferece qualificação em mais de 30 tipos de cursos gratuitos que abrangem setores como conservação predial, limpeza hospitalar, vigilância e segurança. As aulas são programadas em diversas turmas durante todo o ano. No site www.iafas.org.br/cursos-eventos, é possível obter mais informações sobre os cursos, fazer uma pré-inscrição e conferir o cronograma completo com as datas e a carga horária. Vale lembrar que todos os cursos que são oferecidos no IAFAS qualquer pessoa pode fazer sem custo nenhum, inclusive portadores de necessidades especiais.

O IAFAS está localizado na Rua 94A, nº 78, Setor Sul, em Goiânia. Telefone e WhatsApp para contato: (62) 3988-3400.