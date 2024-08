Enem dos concursos: Veja o que o candidato pode e não pode levar no dia das provas

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, está marcado para o próximo domingo (18). Confira abaixo, o que os candidatos devem levar para realizar a prova e também quais itens são proibidos. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As provas serão aplicadas em dois períodos, e os portões fecham meia hora antes do início delas. Entre os dois turnos, os candidatos precisam deixar o local de prova e depois reingressar. Por isso, o Ministério atenta sobre o tempo de deslocamento, meios de transporte e que os candidatos planejem e verifiquem um local onde possam almoçar no intervalo entre as provas.

As informações como local de prova e sala de cada candidato estão no cartão de confirmação de inscrição, disponível na área do candidato, no site do Ministério. É recomendado imprimir este cartão.

Material

Só poderá ser utilizada caneta preta de material transparente. Lembre-se de levar a caneta e, se possível, tenha uma reserva. Não serão fornecidas canetas e os candidatos não podem se comunicar durante as provas para pedir emprestado.

São proibidos: caneta azul, lápis, borracha e outros materiais. Estes não podem permanecer na mesa do candidato durante a prova.

Roupas e objetos

O recomendado é que os candidatos usem roupas confortáveis, por conta do tempo que passam sentados fazendo a prova. São proibidos itens como: boné, chapéu, gorro, óculos escuro, protetores auriculares ou fones de ouvido.

Objetos como celulares e relógios deverão ser guardados nos envelopes porta-objetos, que serão fornecidos pelos fiscais de sala. No momento da identificação, todos os aparelhos eletrônicos devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos e lacrados antes de ingressar na sala de prova.

Conforme o edital, o candidato será eliminado se for constatado o porte ou uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, durante as provas. Exemplos destes são: agendas eletrônicas; gravadores; pendrive; fones de ouvido; chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; relógios de qualquer natureza; telefones celulares; microcomputadores portáteis e outros.

Lanche

Levar lanches para o local de prova é permitido, mas as embalagens dos alimentos devem estar lacradas. É recomendado que a água seja levada em garrafas transparentes e sem rótulos.

Documentação

Para entrar no local de prova é necessário apresentar um documento de identidade original com foto. Para usar um documento digital, será necessário acessar o aplicativo no momento da identificação. Lembre-se de baixar o aplicativo com antecedência e de manter o celular carregado.

Fotos de documentos e prints de documentos digitais não serão aceitos.

Documentos que NÃO são aceitos:

Cópia do documento de identidade, mesmo autenticada, ou protocolo do documento de identidade;

Certidão de nascimento;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Título do eleitor (impresso ou sem foto);

Carteiras de motorista (modelo sem foto);

Carteiras de estudante;

Carteiras funcionais sem valor de identidade;

RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena);

Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Documentos aceitos:

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

Cartão de identidade do trabalhador;

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (com foto);

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público, que, por Lei Federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto);

Documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.