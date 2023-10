Equatorial Goiás está com inscrições abertas para Programas Novos Talentos 2023

O Grupo Equatorial Energia está com inscrições abertas para seu Programa de Novos Talentos em Goiás e os interessados podem se inscrever até domingo, dia 15 de outubro, neste site.

As áreas de atuação são: Regulação e Mercado, Comercial (Perdas e Cobrança) e Técnica (Ativos, Geoprocessamento, Planej. Obras e Expansão, Automação e Manutenção). Além de Goiás, as vagas estão abertas para os estados do Maranhão, Distrito Federal e Rio Grande do Sul e são necessários profissionais que tenham disponibilidade para mudança.

O processo seletivo do Programa Novos Talentos conta com testes e painéis online, além de entrevistas online e presenciais com gestores da companhia.



Programa Novos Talentos

Quem pode se inscrever :

Profissionais com vasta experiência nos seguintes setores:

- Regulação e Mercado;

- Comercial (Perdas e Cobrança);

- Técnica (Ativos, Geoprocessamento, Planej. Obras e Expansão, Automação e Manutenção).

Inscrições: https://novostalentosequatorial.gupy.io/