Escolas do Futuro oferecem 582 vagas em três unidades

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) oferecem 582 vagas gratuitas para qualificação profissional na modalidade presencial nos turnos matutino e vespertino. Os interessados em participar do processo seletivo podem realizar as inscrições até às 23h59 de 22 de maio, através do site. A idade mínima exigida é de 16 anos e precisa ter ensino fundamental completo.

Os editais são voltados para as unidades EFG Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, EFG José Luiz Bittencourt, em Goiânia e EFG Sarah Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto. Os cursos oferecidos são para mídias sociais (127), assistente de marketing (89), auxiliar de análise e processo de software (90), produtos criativos especializados (96), programação de computadores (30), planejamento e criação de novos negócios (60), tecnologias 4.0 e 5.0 e e-commerce.

Seleção

O critério de seleção adotado será o de sorteio de acordo com o número de vagas disponibilizadas por cada edital o mais equivalente de 50% do número de vagas para a formação do cadastro reversa.

O sorteio será realizado no dia 3 de junho, a partir das 12h, on-line e transmitido ao vivo pelo canal do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT/UFG). O resultado final está previsto para ser divulgado no mesmo dia até às 23h59.

Em caso de dúvidas, o aluno pode entrar em contato com a secretaria por telefone ou e-mail.

Serviço:

EFG Sarah Kubitschek

Local: Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773 – 2874

E-mail: sllko@efg.org.br

EFG José Luiz Bittencourt

Local: Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836

E-mail: goiania@efg.org.br



EFG Luiz Rassi

Local: Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140

E-mail: aparecidadegoiania@efg.org.br



Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia