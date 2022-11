Estado de Goiás abre concurso para preencher 98 vagas com salários de mais de R$ 5 mil

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad Goiás) está com 98 vagas abertas para analistas e técnicos ambientais com salários que ultrapassam R$ 5 mil. O Governo de Goiás abriu as inscrições até o dia 8 de janeiro, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O processo seletivo visa preencher cadastro reserva e ocupação imediata de servidores efetivos da pasta, que vão cumprir uma jornada de 40 horas semanais. O valor da taxa de inscrição é R$ 120 para analista e R$ 100 para técnico ambiental e o prazo para pedir isenção será entre os dias 14 e 17 de novembro.

São ofertadas 35 vagas para o cargo de técnico ambiental, que exige formação em técnico em agropecuária, mineração, estradas, saneamento, meio ambiente ou regulamentação ambiental. “Pessoas graduadas também podem concorrer desde que a área de formação seja equivalente”, disse a pasta.

Também há 63 vagas analista ambiental, que demanda formação em agronomia (3), biologia ou ecologia (12), ciências sociais ou sociologia (2), direito (5), engenharia ambiental ou sanitária (5), engenharia civil (5), engenharia florestal (7), engenharia química (2), engenharia de minas (2), geografia (6), geologia (4), geoprocessamento e cartografia (8), gestão ambiental (1) ou medicina veterinária (1).

De acordo com o edital, as provas serão aplicadas em dias distintos e o candidato pode se inscrever para os dois cargos. No dia 5 de março de 2023, será realizada a prova para as vagas de analista ambiental e no 12 de março, será a vez da avaliação dos candidatos a técnico ambiental.