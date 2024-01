Fábrica de alimentos tem 48 vagas abertas em Aparecida de Goiânia

A GSA Alimentos, indústria localizada no Polo Industrial de Aparecida de Goiânia, está com 48 vagas para auxiliar de produção em aberto. As oportunidades operacionais são para os turnos matutino, vespertino e noturno e pode ser a entrada no mercado de trabalho, já que não é necessário ter experiência e também não é exigido nenhum nível escolar.

Além do salário inicial de R$ 1.553,20, a indústria oferece vale transporte, alimentação na empresa, plano de saúde 100% custeado pela empresa, plano odontológico, programa de habitação, creche gratuita para filhos de colaboradores entre 6 meses e 6 anos e Programa de Participação nos Lucros e resultados (PLR).

Os interessados devem enviar o currículo para o whatsApp 62 9 99688871.