Feirão de emprego em Trindade oferece mais de 700 vagas; saiba como participar

A Prefeitura de Trindade abriu seu 1º Feirão de Emprego com mais de 700 oportunidades. O “Seu presente é um emprego!” acontece nesta quinta-feira (15) e sexta-feira (16), das 8h às 17h na Avenida Manoel Monteiro, esquina com a Avenida Raimundo de Aquino. Os salários vão de R$ 1.212 até R$ 4 mil mensais com contratações imediatas.

Para se candidatar, é necessário que o trabalhador more em Trindade e seja maior de 18 anos. O candiato deve levar seu documento de identificação, CPF, comprovante de endereço, número de telefone e um currículo. Caso não tenha conseguido levar um, no local haverá uma oficina de elaboração de currículo, que estará disponível durante todo o evento. Além disso, o Feirão vai contar com cursos gratuitos para a população.

O Feirão é realizado pelas secretarias municipais de Indústria, Comércio e Serviços e de Trabalho e Geração de Emprego, em parceria com o Governo do Estado, a Secretaria Estadual da Retomada e diversas empresas participantes.

Confira as vagas:

Açougueiro

Ajudante de motorista

Analista de Marketing

Analista de sistemas

Assistente de compras

Auxiliar administrativo

Auxiliar de banhista (pet)

Auxiliar de depósito

Auxiliar de manejo predial

Auxiliar de padaria

Auxiliar de produção

Balconista

Caixa

Cirurgião dentista especialista

Consultor analytics

Consultor de Vendas

Contador agronegócio

Costureira

Eletricista

Eletricista automobilístico

Entregador

Estagiário

Fatiador de frios

Fiscal de loja

Irrigação

Mecânico Automotivo

Mecânico de empilhadeira

Mecânico Industrial

Motorista

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador de máquinas

Operador de reator

Operador de retroescavadeira

Padeiro

Pedreiro

Porteiro

Recepção

Repositor

Servente

Serviços gerais

Soldador

Supervisor de custos

Supervisor de embalagem

Supervisor de produtos para casa

Supervisor de produtos para roupas

Supervisor de rotas

Técnico elétrico

Técnico Mecânico

Vaqueiro

Vendas

Vigilante