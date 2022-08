Feirão de empregos oferece mais de 3 mil vagas para Grande Goiânia

O Feirão de Empregos irá ofertar, nos dias 24 e 25 de agosto, das 8h às 18h, mais de 3 mil oportunidades de trabalho formal na capital e Região Metropolitana. O evento corre no Colégio Tecnológico Sebastião Siqueira (Cotec), em Goiânia.

Na ocasião, os presentes poderão participar de palestras, oficinas interativas e outras atividades de formação profissional.

As vagas estão cadastradas no Sine dentro do programa Mais Empregos. No evento, os presentes também poderão se inscrever nos cursos de Rotinas Administrativas, Informática Básica, Manicure e Pedicure, Bolos e Tortas, Empreender em pequenos negócios e Atendente de Farmácia, todos do Cotec.

Os interessados serão encaminhados para vagas que sejam mais próximas de sua residência.

O evento tem parceria e oferece serviços das secretarias estaduais de Retomada e Desenvolvimento Social (Seds), da GoiásFomento e do Sebrae, que participaram das quatro edições anteriores do Feirão, também com apoio da PUC Goiás.