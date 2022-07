Feirão oferece 500 vagas de emprego para pessoas com deficiência, em Goiânia; confira

O Feirão de Empregos, que será realizado nesta sexta-feira (22), em Goiânia, oferece mais de 500 vagas para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados. O evento acontece na sede do Seac-Sindesp, a partir de 8h30.

Entre as vagas oferecidas estão auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, encarregado de turma, faxineiro, monitor de sistema eletrônico, porteiro, vigia e vigilante patrimonial. O horário de trabalho depende de cada vaga ofertada, e existem opções para o período diurno ou noturno.

Os candidatos selecionados receberão além do salário vale-transporte, vale-alimentação e seguro de vida. A scargas horárias oferecidas se enquadram em 44 horas semanais e também em escala de 12 por 36, de acordo com o cargo selecionado.

Segundo informações da organização, no Feirão de Empregos os interessados vão preencher um formulário e serão encaminhados à vaga de emprego por triagem realizada por profissionais das empresas contratantes. Quem for selecionado receberá as informações adicionais sobre documentação.

“Convidamos entidades representativas de pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados para que encaminhem pessoal para a nossa ação, além dos Ministérios Público e do Trabalho” ressalta o presidente do SIndesp Goiás, Ivan Hermano Filho.

Oportunidades que estão disponíveis no Feirão de Empregos:

- Auxiliares Administrativos

- Auxiliares de Limpeza

- Auxiliares de Serviços Gerais

- Encarregados de Turma

- Faxineiros

- Jardineiros

- Monitores de Sistema Eletrônico

- Porteiros Diurno e Noturno

- Recepcionistas

- Vigias Diurno e Noturno

- Vigilantes Patrimoniais Diurno e Noturno

Onde acontece:

Dia: 22/07

Horário: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17 horas

Local: sede do Seac/Sindesp – Goiás: Rua dos Bombeiros, 128, Parque Amazônia, Goiânia

O que levar: documentação pessoal