Feirão oferece mais de 1 mil vagas de emprego em indústrias e outras empresas de Anápolis

Neste sábado (21), começa o 1º Evento de Empregabilidade, em Anápolis. As oportunidades são para estágios, cargos formais e orientações sobre abertura do MEI pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O feirão gratuito será realizado das 8h às 12h, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), e as inscrições podem ser feitas pelo link do feirão. O evento é organizado pela AGIR Consultoria, em parceria com a UEG.

Os interessados precisam levar currículo atualizado impresso. Segundo a AGIR, é aconselhável levar uma média de 30 currículos para distribuir entre os vários departamentos de Recursos Humanos (RH) disponíveis no local.

As empresas confirmadas que estarão participando como empregadoras no evento serão: Portal do Estágio; Supermercado Pag Leve, Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica, Barbearia F18, Elis Brasil, Grupo Masut, Rio Vermelho Distribuição, Brascom Combustíveis, Refrescos Bandeirantes Coca Cola, Side Multiserviços, JE Agromaq Nutrição Animal, Casa do Sucesso, CIEE, RH Positivo, Grupo Side entre outras.

Palestras

O evento conta com duas palestras que tratarão temas como “Qual seu Diferencial” e “Gerindo Talentos”. O Sebrae orientará os interessados a fazer abertura do MEI, que é um CNPJ de um microempreendedor individual.

Além das palestras, o participante terá orientações individuais sobre a montagem de currículo. De acordo com os organizadores, serão quatro especialistas que darão dicas relacionadas a currículos.