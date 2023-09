Feira ABRH na Praça oferta 5 mil empregos em 50 empresas goianas

O maio evento de empregabildiade de Goiás, a 12ª edição do ABRH na Praça acontece até nesta quarta-feira (20), das 9h às 18h, no Mega Moda Park, na Região da 44, em Goiânia. Promovida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Goiás (ABRH-GO), a atividade busca criar um ecossistema dinâmico que promova o encontro de empregadores com candidatos a vagas de emprego, estudantes e profissionais, para que juntos possam explorar as oportunidades de trabalho.

Serão ofertadas 5 mil vagas de emprego por 50 empresas. Neste ano, a ABRH GO disponibilizará um aplicativo exclusivo para vagas e inclusão de currículos. A entrada é franca e o aplicativo é gratuito.

“Este é um projeto de responsabilidade social e utilidade pública e, sem sombra de dúvida, a maior ação de nosso calendário de eventos anual. A ABRH seccional Goiás realiza todos os anos o ABRH na Praça Goiás, evento de cunho social para toda sociedade goiana. Tem como linha mestra a conexão com a força de trabalho do mundo coorporativo, possibilitando a união e interação entre empregado e empregador, contratado e contratante, pessoa física e pessoa jurídica”, explica Milton Marinho, presidente da ABRH-GO.

Os participantes do ABRH na Praça terão a oportunidade de conquistar vagas de emprego – nas modalidades presencial, on-line, remoto e híbrido – que vão desde a área operacional, passando por estágios e cargos estratégicos, até a gestão, com oportunidades para todos, incluindo pessoas com deficiências.

O evento ainda contará com palestras de profissionais renomados do mercado. “Falaremos sobre mercado de trabalho, competências e habilidades requisitadas pelos RHs, carreira, currículo, entrevistas, dinâmica de grupo. Ou seja, como ter sucesso nos processos seletivos”, informa Milton Marinho.

Expectativa de público

Esta edição do ABRH na Praça Goiás contará a presença de marcas fortes e de renome nacional, dos segmentos da indústria, do comércio e de serviços, que atuam em áreas diversas, como agronegócios, tecnologia, saúde, segurança, jurídica, contábil, tributária. A ideia é realizar um evento de inclusão, reunindo pessoas diversas nas suas diferenças e competências. A expectativa dos organizadores é receber uma média de 8 mil pessoas por dia.

“A população está com necessidade e desejo do cara-a-cara com o selecionador, ver de perto a possibilidade do seu sonho, seu sustento e sua dignidade através do emprego. Além disso, este ano estaremos no 2º maior polo de confecção do Brasil, local de fácil acesso, na região da Rua 44, onde circula um grande número de pessoas e o próprio shopping Mega Moda Park tem em uma média de 5 mil pessoas por dia. Para completar, fizemos parcerias com várias frente – pública, privada e associação –, isso também trará um maior número de pessoas”, destaca o presidente da ABRH-GO.