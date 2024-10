Feira virtual de empregos e estágios acontece entre terça e quinta-feira

A 8ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos acontece entre terça e quinta-feira (8 a 10) com mais de 900 mil oportunidades de trabalho, entre estágios e vagas efetivas. A experiência será totalmente virtual, permitindo que os participantes acessem a feira de celulares, notebooks ou desktops, a qualquer hora e de qualquer lugar. Os interessados poderão se inscrever neste link.



A programação oferecerá orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores e oportunidades de contato com profissionais de RH das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes, que oferecerá palestras e vagas afirmativas.



A expectativa é que a Feira reúna mais de 40 mil vagas para o estado de Goiás. O evento contará ainda com a Semana Nacional das Áreas da Estácio. Organizada por áreas de conhecimento, a iniciativa possui dezenas de atividades, com a curadoria de líderes nacionais, das áreas de Negócios, Ciências Jurídicas, Saúde, Odontologia, Medicina Veterinária, Engenharias, Tecnologia da Informação (TI) e Educação.



O público poderá participar de discussões sobre temas urgentes e relevantes que conectam a academia ao mercado de trabalho. Os participantes também poderão aproveitar atividades presenciais disponíveis em diversos campi da Estácio.

Serviço: 8ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio

Quando: De 8 a 10 de outubro, durante 72 horas ininterruptas

Onde: Evento virtual, com atividades presenciais em diversos campi da Estácio

Inscrições: https://bit.ly/3yVP5C9