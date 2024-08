Franquia de salão de beleza está com vagas de emprego abertas

A Bem Fast Oeste, franquia de serviços de beleza, abre contratação para sua unidade no Setor Oeste, em Goiânia, que tem previsão de inauguração em setembro de 2024.



As oportunidades são para manicures (4 vagas), escovistas (8) e recepcionistas (2). Interessados podem enviar currículo ou entrar em contato pelo WhatsApp através no número 62 98204-4321.