Frigorífico oferece mais de 300 vagas de emprego em seis cidades goianas; veja como se candidatar

A JBS, multinacional do ramo de alimentos, oferece mais de 300 vagas de emprego para seis cidades goianas. As 386 posições são para os municípios de Goiânia, Senador Canedo, Porangatu, São Luís de Montes Belos, Itumbiara e Mozarlândia.

As oportunidades surgem devido a uma expansão das atividades da cadeia bovina, e devem ser preenchidas ainda no mês de agosto. As ofertas são tanto para operações da Friboi quanto para a JBS Couros.

O maior número de vagas ofertadas é para a unidade de Mozarlândia. São 200 posições para as ocupações de operador de produção (sem necessidade de experiência), desossador, refilador e faqueiro de abate (para esta posição é preciso ter experiência comprovada). As inscrições vão de 07 a 12 de agosto, e os currículos podem ser enviados para o email ‘recrutamento.mzl@friboi.com.br’ ou presencialmente. Para mais informações, é só ligar para o número (62) 3348-8946.

Em Goiânia, são 114 posições para operador de produção (sem necessidade de comprovação de experiência), faqueiro de abate, refilador, desossador, pedreiro, lombador e jovem aprendiz(apenas para aqueles de 18 a 22 anos de idade). Você pode enviar seu currículo para o e-mail ‘vagas.gyn@friboi.com.br’ ou presencialmente. Para solucionar quaisquer dúvidas, é só ligar no número (62) 3272-1379.

Em Senador Canedo, são 44 vagas. As inscrições podem ser feitas até dia 30 de agosto via e-mail, pelo endereço ‘izadora.raymundi@friboi.com.br’, e também presencialmente. Para sanar qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo número (62) 3512-8219.

São ofertadas 18 posições para Itumbiara. Currículos devem ser enviados até o dia 15 de agosto pelo e-mail ‘recrutamento.igo@jbs.com.br’ ou presencialmente. Para maiores informações, é só ligar para (64) 3404-4015.

Em Porangatu, são 9 oportunidades de emprego oferecidas pela JBS. As inscrições vão até dia 15 de agosto, e currículos devem ser enviados para o endereço ‘vagas.cpu@jbs.com.br’ ou presencialmente. Dúvidas serão atendidas pelos números (62) 3363-9708 / (62) 3363-9715.

Por fim, uma única vaga está disponível para São Luís de Montes Belos. O processo de seleção vai até dia 10 de agosto. Currículos são recebidos pelo e-mail ‘heldi.maia@jbs.com.br’ e também presencialmente. Para maiores informações, é só entrar em contato pelo telefone (64) 3671-9720.

Veja o resumo das ofertas:

- Mozarlândia

Período de inscrições: de 7 a 12 de agosto

Contato: (62) 3348-8946

E-mail: recrutamento.mzl@friboi.com.br

Endereço: Rodovia GO-347 (trevo de acesso a Mozarlândia)

- Senador Canedo

Período de inscrições: até 30 de agosto

Contato: (62) 3512-8219

E-mail: izadora.raymundi@friboi.com.br

Endereço: 6312, Alameda Perimetral Norte, 6124 (acesso à rodovia GO-546)

- Goiânia

Período de inscrições: segundas, quartas e sextas (fixo)

Contato: (62) 3272-1379

E-mail: vagas.gyn@friboi.com.br

Endereço: Avenida Lago Azul, s/n, Bairro Fazenda Caveiras (próximo ao Jardim Nova Esperança e Setor Finsocial)

- Porangatu

Período de inscrições: até 15 de agosto

Contato: (62) 3363-9708 / (62) 3363-9715

E-mail: vagas.cpu@jbs.com.br

Endereço: Rodovia GO-244, km 121, Zona Rural

- Itumbiara

Período de inscrições: até 15 de agosto

Contato: (64) 3404-4015

E-mail: recrutamento.igo@jbs.com.br

Endereço: Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4450, Nossa Senhora da Saúde

- São Luís de Montes Belos

Período de inscrições: até 10 de agosto

Contato: (64) 3671-9720

E-mail: heldi.maia@jbs.com.br

Endereço: Rodovia GO-060, km 129, Zona Rural