Funape seleciona professores para as Escolas do Futuro de Goiás

A Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) está com inscrições gratuitas para processo de seleção de coordenadores técnicos e professores nas áreas de tecnologia e gestão, para atuarem nas Escolas do Futuro do Estado, no Projeto Jornada para o Futuro. Ao todo são 100 vagas, com contratação imediata.

As inscrições encerram na próxima terça-feira (26) pelo site, onde também é possível conferir o edital e a previsão para início das atividades é em 15 de janeiro.



Do total de vagas, 95 são para o cargo de Professor para Educação Profissional e Tecnológica, remuneração de R$ 2.300 (20h) e R$ 4.600 (40h), para candidatos com formação em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Desenvolvimento Full Stack ou áreas correlatas; em Administração, Gestão de Projetos, Gestão de Recursos Humanos, licenciaturas, pedagogia, campos que envolvam L&D ou áreas correlatas.



Para o cargo de Coordenador Técnico (Cursos de Educação Profissional e Tecnológica) são cinco vagas abertas com remuneração de R$ 4.406 (44h). Os contratados contam ainda com benefícios como vale alimentação (R$500), vale transporte/combustível, e diárias (quando em viagem).



As vagas são para atuação em 12 municípios goianos: Aparecida de Goiânia, Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Mineiros, Valparaíso de Goiás, Itumbiara, Trindade, Bonfinópolis, Bela Vista, Palmeiras, Rubiataba, Silvânia.