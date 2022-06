GCM terá concurso com 700 vagas e salário de R$ 3.100

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) irá realizar, no segundo semestre de 2022, um concurso com 700 vagas para agentes em Goiânia. A informação foi confirmada pelo comandante da GCM, Wellington Paranhos, que disse que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), autorizou a realização do certame e que o edital está em processo de elaboração.

A prova para o processo seletivo ainda não tem data definida para realização, mas 20% de suas vagas irão contemplar mulheres. Alguns requisitos são obrigatórios para quem deseja se tornar um agente. Entre elas, idade entre 18 e 35 anos, ensino superior completo e habilitação nas categorias AB.

De acordo com o comandante, o salário inicial para 3ª classe de guarda civil metropolitano 1 é de R$ 3.100,00. Além da prova objetiva e discursiva, que testará os conhecimentos gerais dos candidatos, ainda haverá avaliação médica, psicológica e aptidão física.

Outros requisitos e funções

Para se candidatar, também é necessário estar com as obrigações eleitorais e militares em dia; ter altura mínima de 1,60, caso mulher, e 1,65, caso homem; e não possuir antecedentes criminais.

Entre as funções de um GCM de 2ª e 3ª classe está a fiscalização, patrulhamento e atendimento à população; colaborar com policiamento preventivo e comunitário; proteger o patrimônio ambiental da cidade; dentre outras obrigações.