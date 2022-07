Goiás oferece 1.650 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) estão com inscrições abertas para o edital de preenchimento de vagas em diversos cursos de capacitação, qualificação e técnico profissional de nível médio. Ao todo, são 1.650 vagas gratuitas em áreas ligadas à tecnologia na modalidade Educação à Distância (EaD).

Os interessados devem ter pelo menos 16 anos de idade e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. As incrições serão realizadas totalmente on-line, pelo endereço efg.org.br, até o dia 6 de agosto de 2022. Na modalidade EaD, 20% do curso será composto de encontros presenciais e os demais 80% serão ministrados de maneira remota em um ambiente virtual criado pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (Cett/UFG).

Cursos presenciais

Além das vagas para EaD, as Escolas do Futuro também estão com editais aberto para quase quatro mil vagas em cursos presenciais de capacitação e qualificação profissional.

As inscrições para qualificação vão até 2 de outubro de 2022. As de capacitação até 4 de novembro, pelo portal das EFGs.

Os resultado dos editais será divulgado ao longo da vigência de cada processo seletivo ou quando o quantitativo for alcançado. O candidato receberá a convocação via e-mail ou telefone informado no cadastro.

Confira todas as vagas para EaD

Qualificação:

* 300 vagas - E-commerce

* 300 vagas - Programação de computadores

Capacitação:

* 480 vagas - Fotografia de produtos e tratamento de imagem digital

* 480 vagas - Lógica de programação

Aprendizado técnico de nível médio

* 60 vagas - Marketing e mídias sociais

* 30 vgaas - desenvolvimento de web e mobile