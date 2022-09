Goiás publica nomeação de professores, assistentes e analistas da UEG

O Governo de Goiás publicou no Diário Oficial do Estado a nomeação de professores e servidores aprovados em concurso público da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Ao todo são 94 nomeados que vão ocupar cargos técnico-administrativos. A divulgação aconteceu nas edições da terça-feira (30/08) e de quarta-feira (31/08).

As nomeações são para compor o quadro permanente de servidores da UEG e vão atuar em 19 câmpus e unidades universitárias, além da Reitoria. São elas: Anápolis, Caldas Novas, Goianésia, Inhumas, Iporá, Jussara, Luziânia, Mineiros, Pirenópolis, Santa Helena, Trindade, Silvânia e Quirinópolis.

Os servidores técnico-administrativos assumirão os cargos de caráter efetivo de Analista de Gestão Governamental (4) e de Assistente de Gestão Administrativa (27). Já as cidades de Morrinhos, Pires doi Rio, Iporá, Uruaçu e Palmeiras de Goiás, vão receber outros 19 professores do curso de Direito e 31 servidores técnico-administrativo do cadastro reserva do concurso realizado em 2014.

Está marcado para a próxima segunda-feira (05), na sede da Reitoria, localizada em Anápolis, um evento para integração dos novos concursados. São 44 nomeados para exercer docência nas áreas de Saúde e Biológicas, ministrando aulas para Medicina, Enfermagem, Educação Física, Ciências Biológicas, Farmácia e Química, nas unidades de Ceres, Itumbiara, Iporá e Porangatu.

Posse

A partir da nomeação, os professores e servidores técnicos têm o prazo de 30 dias para tomar posse nos postos do Vapt Vupt, nas unidades Araguaia Shopping, Buriti Shopping ou na Praça Cívica, todas em Goiânia. Após conferência da documentação e validação profissional, feita pela UFG a posse poderá ser realizada. A partir daí os servidores têm 15 dias para entrar em exercício.