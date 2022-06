Goiás tem alta no emprego com saldo de 13.166 novas vagas em abril, aponta Caged

Goiás acelerou a geração de empregos em abril, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (6). Isso porque o Estado registrou saldo de 13.166 novas vagas. Em comparação com o mês anterior, obteve a segunda maior variação positiva (0,98%) do País, atrás apenas do Amapá (1,04%).

O resultado goiano vem de 77.047 admissões e 63.881 desligamentos. Apesar disso, nos últimos dois meses, o saldo do emprego com carteira assinada teve recuo de 32,78% em comparação com o bimestre anterior. Isso porque um maior número de oportunidades foram oferecidas localmente em fevereiro.

Enquanto isso, a média nacional obteve o melhor resultado para abril desde 2012 com o saldo de 196.966 postos de trabalho. O Centro-Oeste é a região que mais gerou empregos com um aumento de 0,72% no mês, seguido pelo Norte (0,62%). Já entre as Unidades Federativas, São Paulo tem maior número no saldo do emprego (53.818).

Atividades

Entre as atividades econômicas, o setor de serviços concentrou 45,37% das novas vagas em abril. Depois aparecem a agropecuária (15,68%) e a indústria (19,01%). No primeiro setor, que puxou o resultado positivo no Estado, o destaque vai para área de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, que alcançou saldo de 1.879 postos.

Na modalidade de trabalho, o intermitente, que se refere à contratação esporádica, ainda que positivo em 84 vagas, teve o menor saldo desde fevereiro de 2021, quando o Estado teve redução de 79 postos. Por outro lado, o modelo temporário, que possui um prazo de duração estabelecido, o resultado de abril foi o maior desde outubro do ano passado, com saldo de 216.

Ao todo, no acumulado do ano, Goiás acumula saldo de 49.035 postos de trabalho formal, o que representa um crescimento de 3,74% de crescimento em relação aos quatro primeiros meses do ano anterior.

Resultado do Caged para Goiás

(Abril de 2022)

Admissões: 77.047

Desligamentos: 63.881

Saldo:13.166

Saldo do emprego por atividade econômica

Comércio: 810

Construção: 1.816

Agropecuária: 2.064

Indústria: 2.503

Serviços: 5.973

Evolução

Janeiro: 12.294

Fevereiro: 17.030

Março: 6.545

Abril: 13.166

Fonte: Caged/Ministério do Trabalho e Previdência