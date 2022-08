Goiânia abre inscrições para mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), divulgou nesta segunda-feira (22) mil vagas para cursos profissionalizantes, em Goiânia. Segundo a pasta, são mais de 29 modalidades gratuitas e os interessados devem se inscrever entre os dias 25 e 28 de agosto.

Os cursos ofertados são para alongamento de cílios e unhas, manicure e pedicure, corte e costura, mídias sociais, cuidador de idoso, eletricista predial, informática básica e intermediária, dentre outros. As inscrições deverão ser feitas pelo aplicativo Prefeitura24horas ou pelo site da Prefeitura de Goiânia, os interessados precisam ter mais de 17 anos.

As aulas serão ministradas a partir do dia 29 de agosto, na Faculdade Delta, localizada no Jardim Planalto, próximo ao Terminal das Bandeiras. Os interessados deverão escolher pelo turno das aulas: manhã, tarde ou noite. Além do certificado de conclusão, os estudante também receberão lanche e vale-transporte como ajuda de custo.

“É importante aprimorar as habilidades dos interessados, com novos conhecimentos, para que todos possam achar a área em que mais se encaixam. Todos os cursos estão direcionados para as áreas com maior demanda de Goiânia, como corte e costura, impulsionando o setor de confecção da cidade”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Sousa.