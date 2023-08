Goiânia e Aparecida oferecem mais de 2 mil vagas de emprego; veja como se candidatar

Mais de 2 mil vagas de emprego estão sendo ofertadas nesta semana em Goiânia e Aparecida, na Região Metropolitana. Na capital são 1.450 oportunidades em várias áreas de atuação e vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD), e em Aparecida são 650 vagas para os níveis administrativo e de produção. (Veja todos os cargos ao final da matéria)

Goiânia tem oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar operacional de logística, carpinteiro, entre outras.

Os interessados devem comparecer à sede do Sistema Nacional de Emprego Municipal (Sine), que fica na Rua 1, no Setor Central. É necessário estar com documentos de identificação, comprovante de residência atualizado e carteira de trabalho, em formato físico ou digital. O trabalhador pode agendar o atendimento por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

Aparecida de Goiânia

Já em Aparecida de Goiânia as vagas são ofertadas pelo Sistema Municipal de Emprego (Sime), e compreendem os níveis administrativo e de produção. Em destaque estão 254 oportunidades para auxiliar de produção, 50 para auxiliar de serviços gerais, 12 para balconista e 12 para vendedor interno.

Quem se interessar deve procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Nas unidades do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial, o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Nessas unidades não é preciso fazer agendamento.

Nas unidades do Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping, o atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 8h às 13h, aos sábados. No Araguaia Shopping, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nessas unidades é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

O trabalhador deve levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Se tiver uma vaga para o perfil do candidato, ele recebe uma carta de encaminhamento para fazer entrevista na empresa contratante. Caso não encontrar uma vaga na hora, basta acessar o site trabalho.aparecida.go.gov.br, onde a lista de vagas é atualizada diariamente. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99194-3491.

Confira as vagas em Goiânia:

Açougueiro 10

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 29

Ajudante de eletricista 4

Ajudante de obras 63

Ajudante de pátio de sucata 6

Ajudante de pintor à pistola 1

Ajudante de serralheiro 1

Alinhador de direção 2

Almoxarife 1

Analista ambiental 1

Analista de recursos humanos 1

Armador de ferros 34

Assistente administrativo 1

Assistente de compras 2

Assistente de vendas 4

Atendente de lanchonete 3

Atendente de lojas 4

Atendente de mesa 1

Atendente de padaria 1

Atendente de telemarketing 500

Auxiliar administrativo 4

Auxiliar de confecção 1

Auxiliar de costura 3

Auxiliar de cozinha 21

Auxiliar de escritório 1

Auxiliar de escrituração fiscal 1

Auxiliar de estoque 4

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 2

Auxiliar de limpeza 72

Auxiliar de linha de produção 28

Auxiliar de logística 4

Auxiliar de mecânico de autos 1

Auxiliar de padeiro 2

Auxiliar de pintor de automóveis 4

Auxiliar financeiro 1

Auxiliar mecânico de ar condicionado 1

Auxiliar operacional de logística 31

Auxiliar técnico eletrônico 4

Barman 10

Bilheteiro de cinema 4

Bobinador eletricista, à mão 2

Bombeiro hidráulico 10

Borracheiro 6

Borracheiro auxiliar 2

Caldeireiro montador 1

Camareira de hotel 1

Carpinteiro 96

Carpinteiro (obras) 5

Caseiro 2

Churrasqueiro 2

Colocador de cartazes 1

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3

Consultor de vendas 6

Costureira em geral 3

Cozinheiro de restaurante 3

Cozinheiro geral 4

Cumim 10

Eletricista 13

Eletricista de instalações 2

Eletricista de instalações de veículos automotores 3

Eletricista de instalações (edifícios) 2

Empregado doméstico nos serviços gerais 1

Empregado doméstico arrumador 2

Encanador 5

Encarregado de obras 8

Frentista 3

Garçom 22

Gerente de hotel 1

Gesseiro montador 1

Instalador de alarme 2

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 4

Instalador de som e acessórios de veículos 5

Jardineiro 2

Lavador de carros 10

Marceneiro 1

Mecânico 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 1

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1

Mecânicos de veículos automotores 1

Monitor infantil 6

Montador de veículos (reparação) 2

Montador soldador 1

Motofretista 6

Motorista carreteiro 3

Motorista de caminhão 15

Motorista entregador 8

Operador de caixa 56

Operador de empilhadeira 8

Operador de escavadeira 2

Operador de máquina de curvar metais 1

Operador de máquina de dobrar chapas 2

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) 9

Orientador de tráfego para estacionamento 6

Padeiro 1

Passadeira de peças confeccionadas 1

Pedreiro 44

Pintor de automóveis 1

Pintor de edifícios 2

Pintor de metais a pistola 1

Porteiro 23

Promotor de vendas 1

Recepcionista atendente 5

Recepcionista de consultório médico ou dentário 2

Recepcionista de hotel 1

Saladeiro 1

Salgadeiro 3

Serralheiro 1

Servente de obras 73

Soldador 3

Supervisor administrativo 1

Tapeceiro de veículos 3

Técnico de laboratório de análises clínicas 1

Técnico de manutenção eletrônica 1

Técnico de manutenção industrial 1

Técnico de montagem 2

Técnico em eletromecânica 1

Técnico em segurança do trabalho 5

Técnico mecânico em ar condicionado 2

Torneiro mecânico 1

Vendedor de serviços 1

Vendedor interno 24

Vendedor pracista 1

Zelador 2

Confira as vagas em Aparecida de Goiânia:

254 Auxiliar de produção

50 Auxiliar de serviços gerais

21 PCD

12 balconista de padaria

12 Vendedor interno

10 Ajudante de carga e descarga

10 Carpinteiro

10 Pedreiro

10 Repositor de mercadorias

10 Servente de obras

8 Auxiliar de almoxarifado

7 Auxiliar de vendas/televendas

7 Fiscal de loja

7 Motorista de caminhão

7 Serviços gerais

6 Operador de caixa

5 Ajudante de pintor

5 Almoxarife

5 Analista de qualidade

5 Analista de TI

5 Auxiliar administrativo

5 Auxiliar de corte em geral

5 Auxiliar de deposito

5 Auxiliar de pintura

5 Auxiliar de produção

5 Costureira em geral

5 Desenhista projetista

5 Estagiário

5 Gerente de marketing

5 Mecânico de veículos linha leve

5 Operador de empilhadeira

5 Operador de guindaste

5 Pintor jatista

5 Repositor de hortifrúti

5 Soldador

5 Supervisor de compras

5 Técnico em segurança do trabalho

4 Analista contábil

4 Auxiliar de açougueiro

4 Movimentador de mercadoria

4 Operador de retroescavadeira

3 Ajudante de soldador

3 Assistente administrativo de compras

3 Assistente comercial

3 Auxiliar administrativo

3 Auxiliar de estoque

3 Auxiliar de logistica

3 Auxiliar de mecânico

3 Mecânico diesel

3 Motorista motochapa

3 Operador de pá carregadeira

2 Auxiliar de contabilidade

2 Auxiliar de cozinha

2 Auxiliar de limpeza

2 Auxiliar de marketing

2 Auxiliar de montagem

2 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)

2 Confeiteiro

2 Eletricista de veículos

2 Operador de jato de areia

2 Web designer

1 Ajudante geral

1 Assistente de vendas

1 Assistente departamento pessoal

1 Assistente financeiro

1 Auxiliar de departamento pessoal

1 Auxiliar de faturamento

1 Auxiliar Fiscal

1 Caseiro (agricultura)

1 Consultor de vendas

1 Esteticista

1 Faturista

1 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos

1 Mecânico industrial

1 Operador de trator florestal

1 Primeiro emprego

1 Vendedor externo