Goiânia oferta mais de 900 vagas de emprego nesta semana; confira como se candidatar

Ao todo, 956 vagas de trabalho são oferecidas pelo Sine Municipal da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), nesta semana.

As inscrições serão realizadas presencialmente na sede do Sine Goiânia, localizada na Rua 1 no Setor Central. Para realizar o cadastro, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

As oportunidades são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, vendedor interno, dentre outras.

De acordo com informações da prefeitura, também é possível agendar atendimento por meio do aplicativo Prefeitura 24h.

Confira as vagas:

19 Ajudante de carga e descarga de mercadoria

3 Ajudante de serralheiro

2 Alinhador de direção

1 Almoxarife

1 Analista de e-commerce

1 Arte-finalista

10 Assistente administrativo

1 Assistente de laboratório industrial

2 Atendente balconista

2 Atendente comercial em agência postal

5 Atendente de balcão

5 Atendente de lojas

525 Atendente de telemarketing

104 Auxiliar administrativo

1 Auxiliar de almoxarifado

1 Auxiliar de contabilidade

3 Auxiliar de cozinha

9 Auxiliar de estoque

1 Auxiliar de lavanderia

25 Auxiliar de limpeza

8 Auxiliar de linha de produção

1 Auxiliar de logística

1 Auxiliar de manutenção predial

1 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

1 Auxiliar de padeiro

1 Auxiliar operacional de logística

7 Borracheiro

1 Carpinteiro

1 Caseiro

1 Chapa (movimentador de mercadoria)

1 Conferente de carga e descarga

2 Consultor

7 Consultor de vendas

2 Cozinheiro de restaurante

4 Eletricista de baixa tensão

2 Eletricista de manutenção em geral

1 Empregado doméstico nos serviços gerais

4 Encanador

2 Enxugador e acabador na lavagem de veículos

2 Estoquista

6 Fiel de depósito

2 Frentista

1 Instalador de alarme

1 Jardineiro

1 Lavador de ônibus

1 Mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

4 Montador

2 Motorista carreteiro

3 Motorista de caminhão

1 Motorista de ônibus rodoviário

1 Motorista entregador

1 Oficial de manutenção

3 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

1 Operador de estação de tratamento de água

1 Operador de máquina de curvar metais

7 Padeiro

1 Projetista de móveis

1 Promotor de vendas

2 Recepcionista atendente

1 Recepcionista secretária

3 Salgadeiro

1 Serralheiro montador

13 Servente de obras

5 Soldador

1 Técnico em eletromecânica

2 Técnico em fibras ópticas

1 Torneiro mecânico

116 Vendedor interno

2 Zelador