Goiânia recebe feirão de empregos e estágios com mais de 1.000 vagas

Em uma iniciativa significativa para impulsionar a empregabilidade e apoiar aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho, o Grau Técnico Goiânia realizará a quarta edição da Feira de Empregabilidade. O evento, que oferecerá mais de 1.000 oportunidades de emprego e estágio, será gratuito e acontecerá nesta quarta-feira (4), das 9h às 17h, na própria unidade, localizada na Av. Goiás, 959, Setor Central.

Os interessados devem levar cópias do currículo e um documento oficial. Os participantes terão acesso a centenas de vagas, com processos seletivos realizados no local e em tempo real. O evento também oferecerá serviços gratuitos, como elaboração de currículos, check-up de saúde, além de serviços de estética a preços promocionais. Também haverá a palestra “Impulsione seu Sucesso”, com a palestrante Luanna Eterna.

"A Feira de Empregabilidade é uma oportunidade única para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Sabemos das dificuldades nessa jornada, por isso estamos oferecendo não apenas as vagas, mas também todo o suporte necessário para que os candidatos se destaquem nos processos seletivos. Também aproveitaremos a oportunidade para oferecer alguns serviços", explica Camila Gonçalves, gestora da unidade.

Entre as instituições confirmadas que estarão recrutando talentos estão: Portal de Estágio, IEL, Voit, RD Saúde, Milk Moo, Itambé, ISBET, Laboratório Clínico Prevenção, Osceia, SeuRH, Transmedica, Grupo Natureza, Nutriex e Security.

As vagas incluem oportunidades em diversos setores e áreas, tanto em nível técnico quanto superior, sendo as principais para assistente administrativo, técnico de enfermagem, cuidador de idosos, técnico em Administração, técnico em radiologia, assistente financeiro, esteticista, recepcionista, serviços gerais, estoquista, auxiliar de produção, operador de caixa. Os salários variam entre um salário mínimo e 4 mil reais. Já os estágios oferecem bolsas em torno de 600 a 1200 reais.

Doação de Sangue

Paralelamente à Feira de Empregabilidade, a escola realizará uma campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro. Os interessados em salvar vidas poderão aproveitar o evento para fazer sua doação na unidade móvel que estará estacionada no local.

Grau Técnico

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais de 130 unidades presentes em todas as regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. Atualmente, o Grau já conta com mais de 200 mil alunos matriculados.

Em resumo:

Durante a Feira de Empregabilidade Grau Técnico, o público poderá:

concorrer a uma das mais de 1000 vagas oferecidas;

receber orientações sobre como montar um currículo;

participar de palestras sobre habilidades do futuro para a empregabilidade;

fazer um check up de saúde com aferição de pressão, teste de glicose, medição do IMC (Índice de Massa Corporal), testes rápidos de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis);

participar de campanha de doação de sangue em parceria como Hemocentro;

usufruir de serviços estéticos com alunos do curso de estética a R$ 19,90.

Serviço: Feira de Empregabilidade Grau Técnico | Goiânia

Quando: 4 de setembro, quarta-feira, das 9h às 17h

Onde: Grau Técnico - Av. Goiás, 959, Setor Central, Goiânia