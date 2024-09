Governo de Goiás abre processo seletivo com salário de até R$ 25 mil e mais de 100 vagas; veja como

O Governo de Goiás abriu um processo seletivo para a contratação de 103 profissionais, com salários de até R$ 25 mil. Há oportunidades para os níveis médio e superior, sendo que os aprovados vão trabalhar na Secretaria-Geral de Governo (SGG), que fica na Praça Cívica, no Setor Central, em Goiânia. As vagas incluem as modalidades de ampla concorrência, pessoa com deficiência e recém-formado.

Clique aqui para baixar o edital.

As inscrições começam no dia 3 de outubro e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do Governo. A taxa de inscrição vai de R$ 40 a R$ 120, conforme o cargo escolhido, cuja lista totaliza 37 oportunidades. O edital foi publicado na quinta-feira (26) e contém todos os detalhes (veja a lista de cargos e o cronograma do processo seletivo abaixo).

A seleção terá duas etapas: análise curricular e entrevista. Os salários variam entre R$ 2.615,50 e R$ 25.756,39, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para os cargos de técnico em manutenção de equipamentos de informática e especialista em experiência do usuário pleno, ainda haverá auxílio-alimentação, no valor de R$ 500.

A contratação dos aprovados no processo seletivo será na modalidade temporária, com prazo máximo de três anos. Além disso, conforme o edital, há possibilidade de a contratação ser prorrogada por até cinco anos. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato enviando e-mails para o endereço selecao.administracao@goias.gov.br.



Lista de cargos com o total de vagas

Especialista em desenvolvimento de software júnior - 5 vagas;

Especialista em desenvolvimento de software pleno - 16 vagas;

Especialista em desenvolvimento de software sênior - 21 vagas;

Especialista em análise de sistemas pleno - 2 vagas;

Especialista em análise de sistemas sênior - 10 vagas;

Especialista em análise de teste pleno - 1 vaga;

Especialista em análise de teste sênior - 3 vagas;

Especialista em experiência do usuário (ux) pleno - 1 vaga;

Especialista em experiência do usuário (ux) sênior - 4 vagas;

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (área I) - 1 vaga;

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (área II) - 1 vaga;

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (área III) - 1 vaga;

Especialista em ciência de dados pleno - 1 vaga;

Especialista em ciência de dados sênior - 1 vaga;

Especialista em cibersegurança pleno - 1 vaga;

Especialista em cibersegurança sênior - 2 vagas;

Especialista devops sênior - 2 vagas;

Especialista em arquitetura de infraestrutura e soluções de computação em nuvem (cloud) pleno - 1 vaga;

Especialista em arquitetura de infraestrutura e soluções de computação em nuvem (cloud) sênior - 2 vagas;

Arquiteto de big data pleno - 1 vaga;

Arquiteto de big data sênior - 2 vagas;

Especialista em governança corporativa de tecnologia da informação e comunicação pleno - 1 vaga;

Especialista em governança corporativa de tecnologia da informação e comunicação sênior - 2 vagas;

Especialista em gestão e modelagem de processos de tecnologia da informação e comunicação pleno - 1 vaga;

Especialista em gestão e modelagem de processos de tecnologia da informação e comunicação sênior - 2 vagas;

Analista de inovação em tecnologia da informação pleno - 1 vaga;

Analista de inovação em tecnologia da informação sênior - 1 vaga;

Especialista em especificações técnicas e contratos de tecnologia da informação e comunicação pleno - 2 vagas;

Especialista em especificações técnicas e contratos de tecnologia da informação e comunicação sênior - 2 vagas;

Especialista em gestão de projetos de tecnologia da informação e comunicação sênior - 5 vagas;

Especialista em administração de dados pleno - 1 vaga;

Especialista em administração de dados sênior - 1 vaga;

Especialista em análise de dados e BI pleno - 1 vaga;

Especialista em análise de dados e BI sênior - 1 vaga;

Especialista em administração de banco de dados pleno - 1 vaga;

Especialista em administração de banco de dados sênior - 1 vaga;

Designer visual de produtos de tecnologia da informação e comunicação sênior - 1 vaga.

Principais datas

3/10/2024 a 17/10/2024 - Período de inscrições;

5/11/2024 - Relação dos candidatos aprovados para a análise curricular;

25/11/2024 - Resultado definitivo da análise curricular;

27/11/2024 - Edital de convocação para a entrevista;

29/11/2024 a 12/12/2024 - Realização das entrevistas;

18/12/2024 - Resultado definitivo da entrevista;

20/12/2024 - Avaliação pela equipe multiprofissional (exclusiva para candidatos com deficiência);

30/12/2024 - Resultado definitivo do processo seletivo.