Governo estadual e Senac abrem 160 vagas em cursos gratuitos

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, firmou uma parceria com o Senac Goiás e está com inscrições abertas para 160 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Com oito opções de formação nas áreas de Tecnologia da Informação (TI) e design gráfico, nas unidades Cora Coralina e Elias Bufáiçal do Senac, a iniciativa visa atender um amplo público, formado por pessoas com 15 anos ou mais e que tenham escolaridade a partir do ensino fundamental.



Os cursos ofertados são: administrador de redes, operador de computador, instalador e reparador de redes, programador de sistemas, administrador de banco de dados, programador de web, designer gráfico e analista da informação.



As inscrições podem ser realizadas pela internet, no formulário está no site da Secretaria da Retomada. Também podem ser realizadas presencialmente na Central Mais Empregos, do Governo de Goiás, e nas unidades do Senac Elias Bufáiçal (Setor Aeroporto) e Cora Coralina (Leste Vila Nova), em Goiânia.

Todos os cursos serão ministrados de forma presencial, com opções nos turnos matutino e vespertino. Eles têm carga horária de 160 horas, com encerramento entre 13 e 17 de dezembro. Dez por cento das vagas estão destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



Serviço: 160 vagas em cursos gratuitos de TI e design gráfico

Inscrições e início das aulas:

- Operador de computador, administrador de redes, programador de sistemas, administrador de banco de dados, instalador e reparador de redes e programador web: inscrições até 18 de outubro. Início das aulas: 21 e 22 de outubro.

- Analista da informação e design gráfico: inscrições até 14 de outubro. Início das aulas: 15 de outubro.

Onde se inscrever:

- Online: link no site goias.gov.br/retomada

- Presencialmente: Central de Atendimento Mais Empregos (Av. Araguaia - St. Central); Senac Elias Bufáiçal (R. 31-A, 43 - St. Aeroporto); Senac Cora Coralina (Av. Independência, 1002 - St. Leste Vila Nova).