Grupo MRV&CO está com inscrições abertas para Jovem Aprendiz

O grupo MRV&CO, formado pelas empresas MRV, Sensia, Luggo, Urba e Resia, está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz. Ao todo são 124 vagas, em diversas regiões do país para jovens iniciarem no mercado de trabalho e ganharem experiência.

Os interessados devem ter entre 16 e 23 anos completos, estar cursando Ensino Médio ou superior. Para fazer parte da MRV&CO, o jovem deve se inscrever até o dia 10 de dezembro por meio do link https://vagas-mrveco.gupy.io/jobs/6007298.

Os selecionados vão atuar nos setores de Produção, Backoffice, Comercial, Desenvolvimento Imobiliário e Corporativo. Entre as funções a serem realizadas estão auxiliar na logística do departamento, entregar e despachar documentos, efetuar lançamentos de notas fiscais, entre outras.

Entendendo que o Jovem Aprendiz além de inserir o jovem no mercado de trabalho também tem o objetivo de qualificar e formar o futuro colaborador, a MRV&CO desenvolveu o programa + Aprendizagem. Temas como comunicação, relacionamento, atendimento e organização são abordados no programa.

Os jovens selecionados iniciarão suas atividades na organização em janeiro de 2024 e o contrato tem duração média de 16 meses. Entre os benefícios recebidos estão bolsa compatível com o mercado e vale transporte.