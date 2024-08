GSA Alimentos abre 30 vagas para auxiliar de produção

A GSA Alimentos, localizada no Polo Empresarial em Aparecida de Goiânia, está com 30 vagas abertas para a função de Auxiliar de Produção disponíveis para os três turnos: matutino, vespertino e noturno. Essas posições não exigem experiência prévia nem escolaridade específica.



O salário inicial para Auxiliar de Produção é de R$ 1.553,20. A empresa oferece vale-transporte, alimentação no local, plano de saúde integralmente custeado pela GSA, plano odontológico, programa de habitação, creche gratuita para filhos de colaboradores de 6 meses a 6 anos, além do Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).



Interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (62) 9 968-8871 ou para o e-mail curriculo@grupogsa.com.br.