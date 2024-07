GSA Alimentos com 50 oportunidade em Aparecida de Goiânia

A GSA Alimentos, localizada no Polo Empresarial em Aparecida de Goiânia, está com 50 vagas abertas em diversas áreas. São oportunidades de estágio, para jovens aprendizes e para cargos operacionais.

O estágio é para estudantes de Direito, Recursos Humanos e Qualidade, sem restrição de período do curso. A bolsa para os universitários é de R$ 1.162,33, além de benefícios. A carga horária é de 35 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Para ser Jovem Aprendiz na empresa, o estudante deve ter entre 14 e 17 anos, com uma jornada de trabalho de quatro horas diárias, no período matutino ou vespertino, de segunda a sexta-feira. Em ambas as oportunidades, é essencial que os candidatos estejam matriculados e com frequência escolar regular.

Mais oportunidades

A empresa também está contratando Auxiliar de Produção para os três turnos - matutino, vespertino e noturno - e Auxiliar de Expedição (carga e descarga). Estas posições são uma excelente oportunidade para entrar no mercado de trabalho, pois não é necessário ter experiência nem qualquer nível escolar.

O salário inicial para Auxiliar de Produção é de R$ 1.553,20, e para Auxiliar de Expedição é de R$ 1.559,15, ambos com benefícios adicionais. A GSA Alimentos oferece vale-transporte, alimentação na empresa, plano de saúde 100% custeado pela empresa, plano odontológico, programa de habitação, creche gratuita para filhos de colaboradores entre 6 meses e 6 anos, e Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Os interessados devem enviar o currículo para o número (62) 9 968-8871 ou para o e-mail curriculo@grupogsa.com.br.