HDT abre processo seletivo com inscrições na próxima semana

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu um novo processo seletivo. As vagas são destinadas para os seguintes cargos: Auxiliar administrativo, Enfermeiro de CME/Centro Cirúrgico, Enfermeiro de curativos, Técnico de laboratório e Técnico de Tecnologia da Informação (TI).

Os salários variam de R$ 1.454,14 a R$ 3.477,61. Interessados devem se inscrever presencialmente na próxima semana, nos dias 15 e 16 de dezembro, no setor de Gestão de Gente, situado na sede da unidade de saúde, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, no Jardim Bela Vista, em Goiânia.



Para se inscrever é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site www.isgsaude.org.br na aba ‘trabalhe conosco’.