HDT abre processo seletivo para cadastro de reserva

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abre processo seletivo para formação de cadastro reserva. Todas as vagas são abertas para PcD. Os salários variam de R$1.454,14 a R$ 11.738,86.



As inscrições serão presencialmente na próxima semana, entre os dias 16 e 18 de outubro, das 08 às 14 horas, na sede da unidade de saúde, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia.



Para se inscrever é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida, bem como todos os documentos exigidos como pré-requisitos para cada cargo (originais e cópias). As inscrições são gratuitas. Todas as vagas e o detalhamento do processo podem ser conferidos através do site isgsaude.org.br na aba “Trabalhe conosco”.

As vagas são distribuídas entre os seguintes cargos: Analista da Qualidade, Analista de Desenvolvimento, Analista de Gestão de Pessoas, Analista de Suporte, Analista Financeiro/Custos, Assistente Social, Auditor em Saúde, Auxiliar Administrativo, Bibliotecário, Enfermeiro CME/CC, Enfermeiro de Curativos, Enfermeiro do NHVE, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Gestor de Leitos, Enfermeiro Pediátrico, Enfermeiro SCIH, Engenheiro Clínico, Engenheiro do Trabalho, Médico do Trabalho, Monitor de Brinquedoteca, Motorista, Nutricionista, Técnico de Laboratório, Técnico de Nutrição, Técnico de TI, Técnico em Eletrônica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Transfusionista, Terapeuta Ocupacional, Tutor de Campo, Tutor de Fisioterapia, Tutor de Nutrição e Tutor de Psicologia.